«Сначала было тяжело»: Елена Борщева собственноручно ремонтирует ипотечную квартиру

17 сентября популярная юмористка Елеан Борщева похвасталась своим подписчикам в Instagram, что купила квартиру в Москве, в ипотеку на 26 лет. А уже через два дня артистка выложила фото, как она собственноручно красит валиком коридор.

По словам 39-летней телезвезды, за 6 часов она покрасила 40 квадратных метров стен, сделав перерыв на 12-часовую актерскую смену. Для такого подвига женщине пришлось встать в 5 утра и лечь и 2 ночи.

«Долгое время заняла подготовка, вся эта обклейка малярным скотчем всего, да еще и не хватило его, пришлось докупить, — рассказала Елена о своей «школе ремонта». — Сначала было тяжело, потом, когда правильно надела валик и научилась стоять устойчиво на лестнице, стало полегче. К концу покраски приноровилась, открылось второе дыхание — чуть еще и комнату не покрасила».

Борщева попросила поклонников оценить цвет стен, отметив, что это не бирюзовый, а модный «Тиффани». Одни комментаторы удивились, что артистка принялась за ремонт в макияже, других, наоборот, позабавило то, что у звезды тени оказались под цвет стен. В конце поста Елена пошутила, что проводит малярные работы — дорого.

Поздравляем Санта-Марию Герру с приобретением, а заодно с удовольствием отмечаем, что не все звезды ТВ чураются грязной работы.