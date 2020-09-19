«Бенгальский тигр» Маргарита Мамун похвасталась идеальной фигурой на отдыхе

Олимпийская чемпиона по художественной гимнастике в многоборье Маргарита Мамун в Instagram похвасталась идеальной фигурой. На снимке она запечатлена на отдыхе. Судя по всему, звезда опубликовала архивный кадр. Все ее мысли о море.

«Мечтать не вредно! Когда были последний раз на море? Хвастайтесь». Маргарита Мамун

«Какая вы все-таки красивая. Маргарита. Не зря вас все называют «бенгальский тигр», «Маргарита – просто красавица», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Маргарита Мамун показала сына и назвала его имя Олимпийская чемпионка недавно стала мамой. Вскоре после выписки из роддома она показала подписчикам малыша.

Отметим, что Маргарита Мамун в блестящем стиле победила на Олимпиаде в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016 году. После этого она решила завершить карьеру. В 2017 году гимнастка вышла замуж за известного пловца Александра Сухорукова. Через два года в октябре 2019-го на свет появился их первенец Лев. Сейчас молодая мама, которой в этом году исполнится только 25 лет, все свободное время проводит со своим сыном. При этом гимнастка часто посещает соревнования с участием молодых гимнасток, где делится с ними своим огромным опытом.