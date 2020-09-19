Внимание на звезду: Рудковская сервировала стол в морском стиле

Продюсер, светская львица Яна Рудковская любит быть в центре внимания. Независимо от того, чему посвящает себя блондинка – начиная от внешнего вида, гардероба и нарядов, ледовых шоу, успехов сына от Евгения Плющенко, заканчивая сервировкой стола, – все должно быть безупречно и вызывать восхищение окружающих.

Сервировке утренней трапезы Рудковская и вовсе посвятила отдельную рубрику в Instagram. На этот раз она показала завтрак, оформленный с нотками нежности и роскоши – стильная тарелка в форме морской звезды с перламутровым сиянием, розовые свежие цветы в дорогой вазе люксового французского бренда посуды Lalique, столовое серебро.

«Очень красиво и эстетично!», «Какая посуда обалденная!», «Люблю ваши сервировки и завтраки. Вазы обожаю. Живые цветы. Все шикарно. Изысканно. Божественно красиво и наверное вкусно-полезно. Спасибо вам. Радуйте дальше», «Завтраки очень красивые всегда», — пришли в восторг фолловеры.

Кажется, что самим блюдам здесь совсем нет места – два блинчика и ягода еле заметны на фоне всей той красоты, которую являет собой дорогая посуда.