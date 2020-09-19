По стопам Волочковой: невестка Орбакайте показала свой шпагат

Модель Алена Краснова не только занимается йогой, но и посещает тренировки по стретчингу и уже добилась больших успехов.

Шпагаты Анастасии Волочковой давно стали ее визитной карточкой. Балерина регулярно демонстрирует их, используя для этого самые разные атрибуты и места. Например, на море в период отпуска танцовщица показывала растяжку, перекинувшись через борта яхты. Или вертикально, прислонившись к стене. Или на ледяной купели, которую обожает звезда.

Вслед за Волочковой шпагатами хвастаются многие звезды. На этот раз свою растяжку показала жена Никиты Преснякова, модель Алена Краснова. Девушка давно занимается йогой, всю самоизоляцию посвящала занятиям, а теперь показала, что еще и посещает тренировки по стретчингу.

Невестка Орбакайте показала, как хорошо у нее получается продольный шпагат на правую ногу. А вот на левую уже не так идеально, признается модель, и еще есть куда стремиться.