Не сдержала слез: Меган Маркл расплакалась при королеве

В апреле Меган Маркл и принц Гарри сняли с себя обязательства членов королевской семьи и отправились в США строить новую жизнь. Но, будучи в Лондоне, поучаствовали в торжественном мероприятии – 9 марта Елизавета II и все королевство праздновало День содружества. После завершения официальной части Меган задержалась, чтобы попрощаться с придворными. Об этом пишет Daily Star.

Таблоид цитирует выдержку из биографии герцогов Сассекских «В поисках свободы». Согласно этим данным, Маркл обнимала всех сотрудников дворца и не сдерживала слезы. Она понимала, что этим завершился важный период ее жизни.

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В апреле Меган и Гарри переехали в Америку. А уже в июле приобрели в Санта-Барбаре собственный дом. Дела у пары пошли в гору, когда они решили заниматься продюсированием. В августе герцоги Сассекские заключили многомиллионый договор с Netflix, благодаря которому смогли отдать долг Королеве. 2,4 миллиона фунтов стерлингов они брали для ремонта коттеджа в Виндзоре, который сейчас, к слову, пустует. Пара планирует остановиться там в следующем году, когда отправится в Лондон погостить.