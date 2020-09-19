«Кого прокатить мимо?»: Клава Кока похвасталась точеной фигурой в бикини на отдыхе

Певица Клава Кока в Instagram поделилась фотографией в бикини. На снимке она запечатлена на водном мотоцикле. При этом у 24-летней исполнительницы великолепная фигура без грамма лишнего веса.

«А есть тут еще любители острых ощущений? Кого прокатить мимо?» Клава Кока

«А ты огонь, Клава», «Клава, подари фигуру, пожалуйста. Ну просто нельзя быть такой красивой и хорошенькой», «Клава как всегда находишься просто в потрясающей форме. Успехов тебе. С тобой хоть на край света. Мы очень любим тебя и твое творчество», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Клава Кока популярная певица и видеоблогер, которая родилась в 1996 году в Екатеринбурге. Когда девочке был 13 лет ее многодетная семья перебралась жить в Москву. Клава Кока с успехом ведет программу «Орел и решка» на канале «Пятница». В 2015 году она одержала победу на кастинге шоу «Молодая кровь», после чего с ней заключил контракт лейбл Black Star.