Паулина Андреева появилась на «Кинотавре» в темно-зеленом платье с вырезом и развеяла слухи о беременности

Актриса Паулина Андреева появилась на красной дорожке кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи в очень красивом темно-зеленом платье с глубоким вырезом вместе со своим мужем режиссером Федором Бондарчуком. Она положила конец слухам, что ждет ребенка. В последние месяцы об этом говорили многие.

Интересно, что платье актрисы не оставила без внимания светская львица и жена режиссера Константина Богомолова телеведущая Ксения Собчак, которая сама слывет известной модницей.

«Еще одна из сенсаций красной дорожки. Очень красивая Паулина в темно-зеленом платье. Ура!»

Ксения Собчак

Ранее в СМИ прошли слухи об интересном положении Паулины Андреевой. Пресса писала, что она покинула МХТ имени Чехова. Как утверждали акулы пера, всему виной приличный срок, который уже не позволял жене режиссера появляться на сцене при большом скоплении публики, сообщает «Комсомольская правда».