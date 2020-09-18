Без материнского присмотра: дочь Успенской гуляла по Лос-Анджелесу в неадекватном состоянии

Поклонники певицы сняли видео того, как странно ведет себя Татьяна Плаксина на улице.

Скандально известная Татьяна Плаксина недавно уехала к отцу в США. После скандального инцидента со звездной матерью и расставанием с ней, девушка не перестает шокировать общественность. На днях дочь певицы очень странно вела себя на улице в Лос-Анджелесе.

30-летняя Плаксина была замечена на Сансет-бульваре в невменяемом состоянии. Она загадочно вглядывалась в витрины магазинов, ходила босиком. Своим поведением она привлекла внимание русскоязычных посетителей кафе.

Одна из девушек, которая наблюдала за странностями в поведении дочери Успенской, записала видео со словами:

«Ей вообще отлично. А мы сидим такие, с высоты собственного полета думаем: «Господи, как нам ее жалко!» Да она счастливее всех нас взятых! У нее нет проблем».

Напомним, что Плаксина обвиняла собственную мать в жестоком обращении с ней. Многократная обладательница премии «Шансон года» объясняла такое поведение дочери тем, что девушка часто употребляет запрещенные вещества. А после аварии, в которую недавно попала Татьяна, ее зависимость усугубилась.