Семейная гармония: Гузеева допустила дочь на кухню

Лариса Гузеева показала, что дочь умеет не только критиковать блюда матери, но и готовить сама.

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева поделилась с подписчиками кадрами приготовления отбивных. Примечательно, что готовила в этот раз актриса не одна. Ей помогала дочь Ольга, которая раньше не сильно ценила мамину стряпню.

В Stories личного профиля Гузеева опубликовала то, как помогает 20-летней Ольге Бухаровой готовить мясное блюдо. В последнее время исполнительница главной роли в фильме «Жестокий романс» прям-таки превратилась в настоящего шеф-повара. Но недавно актриса публично заявила, что дочь буквально выплюнула ей на ладонь недостойный, по мнению Ольги, обед. Поклонники Гузеевой неоднозначно отнеслись к такой выходке девушки. Сама Гузеева не держит зла на своего ребенка. Она доказывает фанатам, что Бухарова еще даст фору актрисе в плане готовки.

Напомним, что дочь бизнесмена и ресторатора Игоря Бухарина отправила послание хейтерам, которые обвиняли ее в злоупотреблении громкими именами родителей. Девушка записала видеоролик, где с гордостью сказала про свою внешность и положение. Однако позже Ольга заявила, что подписчики вновь не поняли ее юмор.