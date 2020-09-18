Первые кадры со съемок дог-шоу «Лучший пес»: видеообзор
Видео
Наряды Анны Нетребко: как она сочетает цвета и фактуры
Видео

Семейная гармония: Гузеева допустила дочь на кухню

Лариса Гузеева показала, что дочь умеет не только критиковать блюда матери, но и готовить сама.

Семейная гармония: Гузеева допустила дочь на кухню
Лариса Гузеева с дочерью Ольгой. Фото: Instagram.com/_larisa_guzeeva_

Заслуженная артистка России Лариса Гузеева поделилась с подписчиками кадрами приготовления отбивных. Примечательно, что готовила в этот раз актриса не одна. Ей помогала дочь Ольга, которая раньше не сильно ценила мамину стряпню.

В Stories личного профиля Гузеева опубликовала то, как помогает 20-летней Ольге Бухаровой готовить мясное блюдо. В последнее время исполнительница главной роли в фильме «Жестокий романс» прям-таки превратилась в настоящего шеф-повара. Но недавно актриса публично заявила, что дочь буквально выплюнула ей на ладонь недостойный, по мнению Ольги, обед. Поклонники Гузеевой неоднозначно отнеслись к такой выходке девушки. Сама Гузеева не держит зла на своего ребенка. Она доказывает фанатам, что Бухарова еще даст фору актрисе в плане готовки.

Гузеева готовит с дочерью
Кулинарные изыски от дочери Гузеевой. Фото: Instagram.com/_larisa_guzeeva_

Напомним, что дочь бизнесмена и ресторатора Игоря Бухарина отправила послание хейтерам, которые обвиняли ее в злоупотреблении громкими именами родителей.  Девушка записала видеоролик, где с гордостью сказала про свою внешность и положение. Однако позже Ольга заявила, что подписчики вновь не поняли ее юмор.

Гузеева готовит с дочерью
Ольга Бухарова на семейной кухне. Фото: Instagram.com/_larisa_guzeeva_

Тэги

дети звездКулинарные рецепты с мясомЛариса ГузееваЛариса Гузеева последние новостимать и дочьОльга Бухарова