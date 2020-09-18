Без комплексов: Ксения Собчак решила показать себя в мини-бикини

Светская львица не стесняется своей фигуры в любом ракурсе.

Ксения Собчак вместе со своим мужем Константином Богомоловым отмечают годовщину свадьбы. Семейную дату супруги празднуют в Сочи на «Кинотавре».

По данным kp.ru, звездная пара проживает в люксе одного из лучших сочинских отелей за полтора миллиона рублей. На море знаменитость взяла и своего маленького сына Платона Виторгана. Большую часть времени мальчик проводит вместе с няней.

Ксении Собчак надоели слухи о ее беременности, поэтому она выложила фотографию в купальнике, продемонстрировав плоский живот. На светской львице — цветной раздельный купальник с геометрическим принтом.

Из-за ракурса фото очевидны все недостатки тела звезды, но Ксению это не смущает: она предстает перед камерой с минимальным макияжем, в белой бейсболке и с детскими сандалиями на фоне. Видимо, на сей раз знаменитость решила провести время вместе с ребенком. В качестве аксессуаров Собчак выбрала ожерелье из ракушек и цепочку.

На откровенном фото хорошо видно грудь знаменитости во всех подробностях. Телеведущая сидит на коленях, не стесняясь естественных складок на бедрах,.