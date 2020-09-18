По примеру Кудрявцевой: Стриженова отдала внука на курсы для самых маленьких

Телеведущая Лера Кудрявцева уже год водит свою дочку от хоккеиста Игоря Макарова Машеньку на развивающие занятия. Девочка изучает в игровой форме цвета, фигуры, размеры, делает пальчиковую гимнастику, учит стишки, и все это под руководством грамотного педагога.

Вслед за Кудрявцевой Екатерина Стриженова отвела своего внука Петю на такие же курсы. Причем, к тому же педагогу, у которого занимается малышка Маша. Ведущая Первого канала показала первое занятие, которое, судя по всему, малышу очень понравилось.

«Петя Петрович готов теперь хоть каждый день ходить на уроки», — радуется Стриженова.

На видео, которым поделилась Стриженова, малыш с удовольствием делает гимнастику пальцев и рук, а улыбка не сходит с его счастливого личика.