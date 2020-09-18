«Дива, девчонка, хулиганка»: Нетребко в пижаме зажигательно станцевала в больничном коридоре

Певица в честь дня рождения принимает поздравления со всего света.

Анна Нетребко накануне своего дня рождения попала в больницу – звезду мировой оперы госпитализировали с коронавирусной инфекцией и развившейся на ее фоне пневмонией. Но дива не унывает. В день своих именин 18 сентября певица принимает поздравления со всего света и радуется такому вниманию.

По случаю праздника Нетребко даже устроила зажигательные танцы в коридоре больницы. Причем, артистка вышла туда в пижамном комплекте, состоящем из шорт и брюк. Этому восхитилась певица Валерия. Она обратилась к имениннице в Сети:

«Дива, девчонка, хулиганка, хохотушка, зажигалка — это все она, гениальная Анна Нетребко, — представила Валерия именинницу. И добавила: «Шлем тебе наши добрые флюиды для скорейшего выздоровления. Любим и бесконечно восхищаемся».

Валерия уверена, что положительный настрой, в котором пребывает Нетребко, поможет ей быстрее справиться с болезнью, и ее очень скоро выпишут.

Кстати, Анна Нетребко ранее сообщила, что после тестирования на коронавирус у ее мужа, тенора Юсифа Эйвазова, обнаружены антитела к CoViD-19. И поэтому его допустили в день ее рождения к жене в палату.