«К Шишковой вернулся?»: Солнцев поделился снимком Тимати с моделью на голову выше его

Шоумен и бывший участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев в Instagram разместил архивный кадр, на котором можно увидеть рэпера Тимати. Он идет по улице и держит за руку симпатичную модель, которая выше его на голову. Кадр вызывает улыбку.

«А вот. Обидненько», — подписал снимок Рустам Солнцев.

Пользователи между тем стали изгаляться в комментариях. «Он к Алене Шишковой вернулся?» «Какой-то клоп к девушке прицепился», «Я правильно понимаю, что это на снимке Тимати со своей охраной».

Напомним, что рэпер Тимати уже не раз «получал» от своих пользователей за небольшой рост. При этом со своей бывшей возлюбленной моделью Анастасией Решетовой он делал снимки так, чтобы не было видно, насколько он ниже ее. Отметим, что музыкант и модель не так давно объявили о своем расставании. Их общему сыну Ратмиру нет еще и годика. Как отмечала Решетова, они сохранили добрые отношения.