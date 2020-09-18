На съемках: Юлия Снигирь в черном платье-сетке пришла на шоу «Вечерний Ургант»

Юлия Снигирь стала героиней шоу «Вечерний Ургант». На съемки 37-летняя артистка пришла в черном платье-сетке длины миди приталенного силуэта. Актриса отдала предпочтение классическим глянцевым лодочкам черного цвета.

В качестве аксессуаров Снигирь выбрала круглые наручные часы, кольцо в минималистичном стиле и серебряные серьги. Темные локоны артистки уложены небрежными волнами.

На лице актрисы — неброский макияж с акцентом на глаза, сделанном с помощью темной подводки.

Поклонники по-разному восприняли образ знаменитости. Часть фанатов восхитились стильным луком Снигирь:

«Платье потрясающее!», «Само изящество», «Юля, ну какая же вы красивая», «Вы — шикарна. И точка!», «Ну просто мисс совершенство», «Юля, вы такая хрупкая и невероятно красивая! От вас глаз не отвести», — выразили подписчики восторг в комментариях.

Но не все были настроены также позитивно:

«Юля как всегда красива, но платье самое неудачное из тех, что она надевала», «У вас столько нарядов, это не ваше, слишком обыденное», «Юлия, вы великолепны, но платье немного странное», «Платье вам не идет», — раскритиковали образ некоторые фанаты.

Юлия Снигирь и Никита Ефремов вместе снялись в остросюжетном сериале «Хороший человек». В шоу «Вечерний Ургант» артисты расскажут о своей работе в картине.