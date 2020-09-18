«Грудь пропала»: Шейк в секси-топе со шнуровкой блеснула фигурой

Модель Ирина Шейк в Instagram поделилась красивой фотографией, на которой она запечатлена с цветами. Звезда предстала в джинсах и симпатичном секси-топе со шнуровкой. Между тем пользователи удивились, куда подевалась упругая грудь модели, которая покорила не одну сотню мужчин по всему свету.

«Грудь пропала», «Ирина, что случилось с вашими формами?», «Как мальчик», «Очень у вас печальный вид. Неужели не все хорошо в личной жизни?» — стали задавать вопросы звезде многочисленные подписчики.

Отметим, что Ирина Шейк — одна из самых известных российских моделей. С 2010 по 2015 год она состояла в отношениях с португальским футболистом Криштиану Роналду. Сейчас он играет за итальянский «Ювентус» из Турина. После их расставания ходило много слухов, что это был «союз по расчету». Якобы они заключили контракт, после окончания которого расстались.

Добавим, что в 2017 году Ирина Шейк впервые стала мамой. Она родила дочь Лею от голливудского актера Брэдли Купера. В 2019 году она рассталась со звездой, который якобы начал встречаться с певицей Леди Гагой.