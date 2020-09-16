«Впервые ходила по грибы»: Макеева похвасталась собранным лесным урожаем

С началом осени наступила и грибная пора. «Поохотиться» на дары леса любят не только простые люди, но и знаменитости. К примеру, заядлыми грибниками являются: Сергей Безруков, Анита Цой, Николай Валуев, Сергей Шнуров. В их полку прибыло – актриса и телеведущая Анастасия Макеева тоже поспешила на «тихую охоту» и похвасталась «добычей» перед подписчиками в Instagram.

«Вы грибники? Я впервые ходила по грибы или точнее лазили по горам, — призналась актриса. И предложила: «Хотите увидеть это увлекательное видео?».

В руках Макеева держит подберезовик. Подписчики поспешили пожурить звезду за то, что гриб она сорвала с корнем, и научили, что плоды нужно срезать ножом.

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«Ух, какое классное фото!», «Увлекательное это занятие. Видео ждем», «Какой гриб симпатичный, чистенький! А грибница какая милая!», «Хитренькая Настя», — пишут фолловеры.