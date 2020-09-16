«Баттл родителей»: Самойлова с Джиганом выяснили, кого из них дети любят больше

В социальных сетях регулярно проводятся самые разные челленджи, в том числе с участием детей. Летом многие мамы Рунета поголовно тестировали своих детей на честность и силу воли, оставляя их одних с кучей сладостей под наблюдением. Кто не съел конфетку, тот испытание прошел.

На этот раз в Сети проходит состязание между родителями, судьями в котором выступают дети. Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган протестировали своих детей и выяснили, кто из них больше ругает детей, кто лучше поет или красивее одевается. А главное, кого из них больше любят.

«Баттл родителей! Очень полезная и веселая игра, играя в нее, вы сможете узнать, что ваши дети о вас думают», — поделилась Самойлова.

Оказалось, что младшая из дочерей, Майя, считает, что ее никто из родителей не кормит, а старшие Лея и Ариелла не смогли выбрать лучшего родителя и отдавали голос поровну между мамой и папой. Но строгой и наказывающей детей единогласно дети признали мать.