«Милашки»: Клава Земцова нежно обняла своих маленьких дядю и тетю на совместном снимке

На фанатской страничке в Instagram дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появился архивный кадр, на котором можно увидеть, как нежно дочь певицы Кристины Орбакайте обнимает своих дядю с тетей.

«Милашки», — кратко подписали фанаты очень милую фотографию.

«Вот оно настоящее счастье. Счастливые дети – счастье для родителей», «Милые и красивые. А Клавочка действительно их сильно любит», «Дядя, тетя и племянница», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Клава Земцова на полтора года старше Лизы и Гарри Галкиных, которые появились в звездной семье в 2013 году. При этом она часто приезжает в гости в Россию и играет со своими ближайшими родственниками.

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Как известно, Клава пошла в школу в Америке, а вот Гарри и Лиза посещают учебное заведение в родной стране. В этом году ребята пошли в первый класс. Ранее Максим Галкин опубликовал трогательное видео, на котором мать детей Алла Пугачева не смогла сдержать слезы на школьной линейке.