Галкин и Пугачева отреагировали на появление ребенка у Петросяна

Многие звезды поздравляют сатирика не только с юбилеем, но и с сыночком от Брухуновой.

Евгений Петросян 16 сентября стал самой обсуждаемой фигурой отечественного шоу-бизнеса. И не только потому, что у него – 75-летний юбилей. Артист впервые показал своего маленького сына от пятой жены, 31-летней Татьяны Брухуновой.

Петросян представил малыша у себя в Instagram. И многие звезды поспешили прокомментировать событие. В числе знаменитостей отреагировал на новость и супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин. Он от себя и от имени супруги поспешил написать в комментариях:

«Поздравляем всей семьей!». На что Евгений Ваганович ответил: «Спасибо, дорогие».

Среди поздравивших отметились и Александр Олешко, и Эдгард Запашный. Множество восторженных слов написали и поклонники артиста. Также среди теплых слов появились попытки угадать, на кого же больше похож малыш. И многие сошлись во мнении, что крошка Ваган – настоящая копия своей мамы, Татьяны Брухуновой.