«Его переклинило»: Эвелина Бледанс объяснила, почему рассталась с третьим мужем

Актриса Эвелина Бледанс в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему рассталась с третьим мужем — продюсером Александром Семиным. Брак продержался семь лет.

«В моей жизни мужчины сменяют друг друга. Мне хотелось, чтобы у меня был самый лучший мужчина. Саша был молодой и очень творческий, когда мы встретились. Я к нему сбежала от второго мужа. Я Сашу с трепетом вспоминаю. Мне хорошо и светло. У нас родился особенный сын. Одну ночь мы сомневались. А потом я поняла, что это мой сын. Я целый год провела в автомобиле. Я ездила по врачам. Зато сейчас у меня такой мальчик. Он так меня любит. Я через все свои потери или бросания пришла к тому, что рядом со мной ангел-хранитель».

Эвелина Бледанс

Как отметила актриса, третий брак не принес ей счастья. «Наша любовь с Сашей прожила всего семь лет. Много происходило всего такого, отчего Саше было некомфортно. Он не хотел быть узнаваемым. Его в итоге переклинило. У нас в доме жила девочка, няня. Моя поклонница. Она была все время с нами. А потом с ее стороны начались на Сашу наезды. Эта няня выставила фото в синяках и шрамах. Якобы ее избил Саша. Для Саши это уже была точка невозврата. Сейчас он уже женился. У него есть дочь. Ушел Сашенька и ушел, до свидания. Он прекрасный отец для нашего сына, но я для него ноль без палочки», — сказала звезда.

Напомним, что Эвелина Бледанс в итоге трижды выходила замуж, но все ее браки оказались неудачными. Сейчас актриса одинока.