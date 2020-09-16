«Этот день я не забуду никогда»: Рудковская и Плющенко отмечают трехлетие со дня венчания

А не так давно одна из известнейших пар шоу-бизнеса праздновала 11-летнюю годовщину свадьбы.

Фигурист Евгений Плющенко и его жена, продюсер Яна Рудковская, 16 сентября отмечают трехлетие со дня венчания. Заключить брак по церковным канонам пара решила спустя 8 лет после свадьбы. И жена спортсмена поспешила вспомнить, каким был этот светлый день в 2017 году.

«3 года со дня нашего венчания в прекрасном храме @hramtrigory.ru Этот день я не забуду никогда», — подписала фотографии Рудковская.

На многочисленных снимках, которыми поделилась звездная блондинка, пара позирует в храме в окружении родных: двух старших сыновей Рудковской от первого брака с бизнесменом Батуриным и трехлетнего Саши Плющенко. Для венчания блондинка выбрала воздушное пудровое платье-бюстье и корону со стразами на голове.

«Шикарные», «Поздравляем! Такая прекрасная пара! И такие чудесные у Вас мальчики:) долгих вам лет вместе», «Невероятно красивые», «Красивая пара!!! Очень приятно смотреть и наблюдать за вами», «Красивые, известные, творческие муж и жена. Счастья, любви и уважения на долгие годы», «Боже! Какие красивые», — пишут в комментариях.

Буквально несколько дней назад Рудковская и Плющенко поздравляли друг друга с 11-летием со дня свадьбы. Светская львица тоже делилась архивными снимками с личного праздника.