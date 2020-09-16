«Уже имя выбрали – Лиза»: Бледанс потеряла дочь от Стыцковского на четвертом месяце беременности

Актриса Эвелина Бледанс в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что потеряла на четвертом месяце беременности ребенка от первого мужа — Юрия Стыцковского. Брак артистов продлился семь лет.

«Из Одессы приехал этот франт. Все девочки хотели ему понравиться. И мне, конечно, он нравился. У него всегда были идеально белые носки. Он хотел, чтобы я выросла хорошей артисткой. Мне не хватало серьезности, которую мне Юра хотел всегда привить».

Эвелина Бледанс

Как сказала звезда, они сыграли свадьбу, но о детях тогда не думали. «Нам хотелось учиться. Мы читали, репетировали. У потом у нас случилась с Юрой трагедия. Я забеременела, но ребенок не родился. Я его потеряла. Это была девочка. Мы уже выбрали ей имя — Лиза. Я винила во всем Юру. Была тогда маленькой и глупой. Считала, что Юра меня не оберегал. Оставил, к примеру, в Ялте. У нас был там парк. Ко мне однажды на прогулке подошли с ножом. Я перепугалась. Произошел нервный срыв, и случился выкидыш», — заметила она.

Юрий Стыцковский — известный украинский актер, кинорежиссер и сценарист. Был участником комик-группы «Маски». Руководитель юмористического киножурнала «Каламбур».