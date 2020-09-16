«Копия Тани»: в Сети обсуждают, на кого похож младенец-сын Петросяна

Свое 75-летие 16 сентября отмечает один из самых ярких представителей отечественного юмора, сатирик Евгений Петросян. Артист недавно круто изменил свою жизнь, расставшись с Еленой Степаненко и женившись в пятый раз на молодой помощнице Татьяне Брухуновой. А нынешней зимой в Сети появились слухи о том, что у них на свет появился общий ребенок. Подтверждением этому стала свежая фотография в аккаунте у Петросяна – Евгений Ваганович впервые показал сына. «Вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!», — представил он поклонникам подросшего малыша.

Для многочисленной онлайн-аудитории такой сюрприз оказался неожиданностью. Многие кинулись в расспросы, кто этот малыш на снимке. Стали уточнять, откуда же он, кто родил. На что Петросян коротко расставил точки над i: «Жена».

Большинство фолловеров считает, что мальчик больше похож именно на маму.

«На маму похож малыш», «Как на Таню похож,молодцы,супер», «Очень похож на маму- улыбка один в один!», «На Татьяну очень похож малыш!», «Копия Тани», «На Танечку похож. Расти здоровым, малыш!», «Боже, ну какой же хорошенький, красивенький! Сладкий и милый мальчишка! Поздний ребенок, да еще сын! Осознанное счастье! Оох, щас начнется!», — пишут в комментариях.

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Помимо поздравлений с юбилеем Петросян теперь принимает и теплые благопожелания счастливого отцовства. Жена сатирика, Татьяна Брухунова, пока никак не отреагировала на обнародованную мужем семейную тайну.