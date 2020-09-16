«Предстала в достаточно сыром виде»: Авербух раскритиковал Косторную после контрольных прокатов

Хореограф Илья Авербух нелестно отозвался о спортивной форме фигуристки Алены Косторной. По его словам, качество прыжков у фигуристки пока страдает. Такой вывод он сделал после контрольных прокатов.

«Практически всем специалистам видно, что Алена предстала в достаточно сыром виде. Это касается и качества не только хореографии, но и качества прыжков». Илья Авербух

Как отметил чемпион мира, сейчас Косторная не похожа на ту спортсменку, которая выигрывала чемпионат Европы в начале года. В то же время он подчеркнул, что делать далеко идущие выводы рано. Сегодня все фигуристки только набирают форму после трехмесячного вынужденного простоя, вызванного пандемией, сообщает РИА «Новости».

Напомним, что Косторная несколько месяцев назад решила сменить тренера. Она перебралась из группы Этери Тутберидзе к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко. При этом не так давно она нелестно отозвалась о бывшей наставнице. Все претензии она просила говорить ей лично в лицо, а не через СМИ.