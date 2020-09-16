«Из-за него страдает мой имидж»: Никас Сафронов отказался оплачивать сломанный сыном бассейн

Лука Затравкин, вес которого сейчас в районе 250 килограммов, сломал конструкцию во время отдыха в Турции.

Художник Никас Сафронов заявил, что не собирается оплачивать стоимость бассейна, который сломал его сын Лука Затравкин, пока находился на отдыхе в Турции. Как отметил живописец, он хочет, чтобы сын похудел, но тот не прислушивается к его советам.

«Если он живет своей жизнью и не прислушивается к моим просьбам, я не собираюсь нести ответственность за любые последствия, связанные с его лишним весом. Достаточно того, что из-за него страдает мой имидж». Никас Сафронов

По словам Никаса Сафронова, его сын нашел деньги на жизнь в дорогом турецком отеле. Значит, он может и изыскать средства на ремонт бассейна.

Напомним, что Лука Затравкин «не рассчитал силы» и сломал детский бассейн в турецком отеле, чем вызвал шок у всего персонала. Он прыгнул с разбега в конструкцию и не рассчитал глубину. Кстати, сам пианист получил серьезные травмы и сейчас проходит восстановление, сообщает «Собеседник».