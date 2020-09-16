«Вы сами можете сделать»: Васильев похвастался винтажной отделкой своей квартиры

Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале показал ремонт, который он сделал в своей квартире. В ней много антикварных вещей, поэтому и отделку стен он тоже выбрал винтажную. Историк моды нанес на стены рисунок при помощи трафарета.

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«Конечно, готовый трафарет можно купить и через интернет, существуют фирмы, которые этим занимаются. Но очень интересно нарисовать и самим. Может быть, ваши дети сделают какой-то рисунок. А может быть, у вас есть книга с орнаментами, и вы сами сможете сделать очень интересное дополнение к декору вашей любимой квартиры», — рассказал ведущий.

Он продемонстрировал трафарет в виде пластиковой ленты, которую использовал сам в ремонте жилья. И заметил, что краска на него наносится при помощи малярной кисти, обернутой поролоном, чтобы краска не текла. Александр порекомендовал использовать акриловую.