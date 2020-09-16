Магия или волшебство? Лучшие фокусы Дэвида Копперфильда, от которых дух захватывает
Видео
Кто из знаменитостей может пожениться до конца года: видеопредсказание
Видео

«Вы сами можете сделать»: Васильев похвастался винтажной отделкой своей квартиры

Мастера украсили стены дома ведущего при помощи трафарета.

«Вы сами можете сделать»: Васильев похвастался винтажной отделкой своей квартиры
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Александр Васильев в эфире «Модного приговора» на Первом канале показал ремонт, который он сделал в своей квартире. В ней много антикварных вещей, поэтому и отделку стен он тоже выбрал винтажную. Историк моды нанес на стены рисунок при помощи трафарета.

«Конечно, готовый трафарет можно купить и через интернет, существуют фирмы, которые этим занимаются. Но очень интересно нарисовать и самим. Может быть, ваши дети сделают какой-то рисунок. А может быть, у вас есть книга с орнаментами, и вы сами сможете сделать очень интересное дополнение к декору вашей любимой квартиры», — рассказал ведущий.

Он продемонстрировал трафарет в виде пластиковой ленты, которую использовал сам в ремонте жилья. И заметил, что краска на него наносится при помощи малярной кисти, обернутой поролоном, чтобы краска не текла. Александр порекомендовал использовать акриловую.

Тэги

Александр ВасильевАлександр Васильев историк модыМодный приговорстильный ремонтшоу "Модный приговор"