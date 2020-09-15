«Грудь вот-вот выпрыгнет»: Седокова в алом купальнике засветила пышный бюст

На одной из фан-страничек Анны Седоковой в Instagram появилось ее архивное фото, которое, к слову, сама певица публиковала в личном микроблоге.

Перед объективом фотокамеры экс-солистка группы «ВИА Гра» нежно целует нового бойфренда, баскетболиста Яниса Тимму, при этом нескромно демонстрируя декольте.

«Он всегда говорит, что полюбил меня за мое большое сердце… А я его за огромную душу», — неоднозначно подписала знаменитость селфи, на первом плане которого — пышный бюст.

Как известно, любимого девушка буквально увела из семьи. Янис Тимма оставил жену и сына ради украинки. Артистке очень часто припоминают этот факт, из-за чего она идет на провокационные публикации.

«Сердце реально огромное», «Грудь вот-вот выпрыгнет», «Разве не за большую грудь?!», «Ну вот что красивого в том, что все, абсолютно все, напоказ?!» — сетуют подписчики.



У Анны Седоковой есть трое детей. Однако беременность и роды никак не сказались на ее фигуре. 37-летняя певица регулярно демонстрирует привлекательные формы.