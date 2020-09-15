«Статуэточка»: похудевшая Лолита в платье-годе привела в восторг звездных коллег

Накануне на дне рождения генерального директора «Муз-ТВ» Армана Давлетярова зажигал весь звездный бомонд. Ведущей шоу выступила Лолита Милявская, а напарником звезды стал Николай Басков.

Для знаменательного вечера Лолита выбрала эффектное платье-годе черного цвета. Снимком с юбиляром она поделилась в своем Instagram, и подписчики не смогли не заметить, как постройнела артистка.

«Статуэточка!» — написала Эвелина Бледанс. «Лолик, ты просто огонь!» — заметила Валерия. «Прекрасно выглядите!» — сделала комплимент Ирина Безрукова.

«Как вы похудели!», «Прекрасная фигура», «Какая же ты шикарная», «Лола, все хорошеет и хорошеет!! Прекрасно выглядишь, женщина сказка!», «Лола, какая ты опять стройняшка», «Лолита! Выглядите шикарно! Фигура просто шик», — пишут поклонники.

Кстати, ранее Лолита признавалась, что в этом году смогла сбросить 20 килограммов. Такой факт артистка констатировала после развода с пятым мужем. Очевидно, что Милявская не остановилась на достигнутом и продолжила совершенствовать фигуру.