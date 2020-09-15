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Что известно о любовнице Тарзана и почему ее хочет посадить в тюрьму Королева

Судя по всему, девушка познакомилась со стриптизером на его шоу, а теперь опасается, как бы Наташа Королева не устроила ей проблемы.

Что известно о любовнице Тарзана и почему ее хочет посадить в тюрьму Королева
Анастасия Шульженко. Фото: ttps://www.instagram.com/anastasiya.shulzhenko/

Модель, начинающая актриса, танцовщица, певица – именно так до недавнего времени характеризовала себя 28-летняя уроженка Краснодарского края Настя Шульженко. Анастасия приехала покорять Москву и искать славу, а нашла Сергея Глушко… После чего слава не заставила себя долго ждать.

Накануне еще одну счастливую звездную семью сотряс грандиозный скандал: Наташа Королева обнаружила пропажу денег и украшений. Семейное расследование вытащило не один скелет из шкафа: оказалось, пока Королевой не было дома, к ее супругу Тарзану приходила гостья, она и украла ценности. По крайней мере, ситуация пока выглядит так.

Девушка утверждает, что была любовницей стриптизера и, по некоторым данным, может совсем скоро подарить возлюбленному ребенка.

Наташа Королева и Сергей Глушко прожили вместе почти 20 лет
Фото:https://www.instagram.com/tarzan___official/

Кто такая Анастасия Шульженко?

Найти информацию о ком-то в наше время не так сложно, тем более если человек сам мечтает о славе и активно пользуется соцсетями.

Рыжеволосая красавица окончила Краснодарский университет культуры и искусств, а последние несколько лет живет в Москве. Активно заполняет анкеты на сайтах агентств в надежде попасть на кастинги. Про себя пишет: рост 168 см, вес 50 кг; параметры: 90 — 66 — 92.

Анастасия Шульженко — начинающая актриса
Фото: https://www.instagram.com/anastasiya.shulzhenko/

Себя называет «актрисой с большим диапазоном», с удовольствием записывает видеопрезентации, где демонстрирует аппетитные формы.

Татуировок и пирсинга не имеет, проколоты только уши. Настя умеет играть на фортепьяно и скрипке, а в свободное время читает.

Считает себя уравновешенной, терпеливой и трудолюбивой, но пока эти качества не особо помогли девушке добиться профессионального успеха.

Она сыграла в нескольких театральных постановках, а еще получила пару эпизодических ролей в телесериалах.

«Секс-символ моей осознанной юности»

Именно таким ярким эпитетом Анастасия наградила Тарзана 9 февраля 2019 года, после того, как попала на его шоу.

«Никогда не была на мужском стриптизе, и не на мужском тоже, в принципе, никогда не была ни на каком стриптизе. А тут решила, если идти, то сразу уж на Тарзан Шоу!!!))) Странные эмоции, до финального номера, пока меня не вытащил секс символ моей осознанной юности @tarzan___official на сцену, я не понимала, как реагировать на увиденное))) потом все сразу же встало на свои места. Это очень круто))) Благодарю за эмоции)))», — написала девушка эмоциональный пост.

Видимо, Анастасия Шульженко познакомилась с Тарзаном на его шоу
Фото: https://www.instagram.com/anastasiya.shulzhenko/

Видимо, в тот вечер ей удалось не только побывать на сцене, но и повстречать кумира за кулисами и даже сфотографироваться с ним.

Возможно, после этого у пары завязались отношения.

Тарзан был подписан на Шульженко в соцсети и лайкал каждое ее фото
Фото: https://www.instagram.com/anastasiya.shulzhenko/

Тарзан подписался на Шульженко в соцсети, лайкал каждое ее фото, только последнее видео осталось без оценки, хотя содержание ролика имеет к нему прямое отношение.

«Я действительно состояла на протяжении некоторого времени в интимных отношениях с Сережей. Прекрасно понимаю, что он человек публичный, женатый, я никогда не афишировала наши отношения. И я никогда от него ничего не требовала… Я боюсь за свою жизнь и за жизни своих близких!» — со слезами на глазах признается Шульженко.

Се ля ви…

Модель не исключает, что влиятельная жена Тарзана Наташа Королева может создать ей массу проблем и даже посадить в тюрьму. Все-таки исполнительница «Желтых тюльпанов» обвиняет соперницу в краже украшений и валюты, в сумме выходит почти пять миллионов рублей.

Тарзан предпочел как можно скорее отписаться от любовницы и позабыть интрижку на стороне. Он всецело поддерживает супругу и, видимо, паре удалось помириться.

Королева назло всем хейтерам выкинула в stories кадры семейной идиллии/

Наташа Королева поспешила закрыть рты хейтерам
Фото: https://www.instagram.com/koroleva__star/

На всякий случай муж и жена предпочли не выходить на связь с внешним миром, но потребовали не распространять данные об их личной жизни.

Слава пришла…

Вряд ли Шульженко мечтала именно о такой славе, но отрицательный пиар – тоже пиар. Многие прогнозируют, что теперь ее карьера в кино пойдет в году. Если только Анастасия не окажется за решеткой. Чтобы этого не произошло, девушка нашла себе адвоката. Защищать ее взялся юрист Вадим Лялин.

«Она в стрессе, фактически скрывается и ни с кем не выходит на контакт, — рассказал kp.ru адвокат Вадим Лялин. — Насколько мне известно, ей также поступают угрозы со стороны Наташи Королевой. История может развиваться непредсказуемо».

Тем не менее, правозащитник считает требования знаменитых супругов несостоятельными, а значит велика вероятность, что заявление Наташи Королевой, которое она подала в ОВД Арбата, – банальная женская месть сопернице.

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