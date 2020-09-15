Что известно о любовнице Тарзана и почему ее хочет посадить в тюрьму Королева

Судя по всему, девушка познакомилась со стриптизером на его шоу, а теперь опасается, как бы Наташа Королева не устроила ей проблемы.

Модель, начинающая актриса, танцовщица, певица – именно так до недавнего времени характеризовала себя 28-летняя уроженка Краснодарского края Настя Шульженко. Анастасия приехала покорять Москву и искать славу, а нашла Сергея Глушко… После чего слава не заставила себя долго ждать.

Накануне еще одну счастливую звездную семью сотряс грандиозный скандал: Наташа Королева обнаружила пропажу денег и украшений. Семейное расследование вытащило не один скелет из шкафа: оказалось, пока Королевой не было дома, к ее супругу Тарзану приходила гостья, она и украла ценности. По крайней мере, ситуация пока выглядит так.

Девушка утверждает, что была любовницей стриптизера и, по некоторым данным, может совсем скоро подарить возлюбленному ребенка.

Кто такая Анастасия Шульженко?

Найти информацию о ком-то в наше время не так сложно, тем более если человек сам мечтает о славе и активно пользуется соцсетями.

Рыжеволосая красавица окончила Краснодарский университет культуры и искусств, а последние несколько лет живет в Москве. Активно заполняет анкеты на сайтах агентств в надежде попасть на кастинги. Про себя пишет: рост 168 см, вес 50 кг; параметры: 90 — 66 — 92.

Себя называет «актрисой с большим диапазоном», с удовольствием записывает видеопрезентации, где демонстрирует аппетитные формы.

Татуировок и пирсинга не имеет, проколоты только уши. Настя умеет играть на фортепьяно и скрипке, а в свободное время читает.

Считает себя уравновешенной, терпеливой и трудолюбивой, но пока эти качества не особо помогли девушке добиться профессионального успеха.

Она сыграла в нескольких театральных постановках, а еще получила пару эпизодических ролей в телесериалах.

«Секс-символ моей осознанной юности»

Именно таким ярким эпитетом Анастасия наградила Тарзана 9 февраля 2019 года, после того, как попала на его шоу.

«Никогда не была на мужском стриптизе, и не на мужском тоже, в принципе, никогда не была ни на каком стриптизе. А тут решила, если идти, то сразу уж на Тарзан Шоу!!!))) Странные эмоции, до финального номера, пока меня не вытащил секс символ моей осознанной юности @tarzan___official на сцену, я не понимала, как реагировать на увиденное))) потом все сразу же встало на свои места. Это очень круто))) Благодарю за эмоции)))», — написала девушка эмоциональный пост.

Видимо, в тот вечер ей удалось не только побывать на сцене, но и повстречать кумира за кулисами и даже сфотографироваться с ним.

Возможно, после этого у пары завязались отношения.

Тарзан подписался на Шульженко в соцсети, лайкал каждое ее фото, только последнее видео осталось без оценки, хотя содержание ролика имеет к нему прямое отношение.

«Я действительно состояла на протяжении некоторого времени в интимных отношениях с Сережей. Прекрасно понимаю, что он человек публичный, женатый, я никогда не афишировала наши отношения. И я никогда от него ничего не требовала… Я боюсь за свою жизнь и за жизни своих близких!» — со слезами на глазах признается Шульженко.

Се ля ви…

Модель не исключает, что влиятельная жена Тарзана Наташа Королева может создать ей массу проблем и даже посадить в тюрьму. Все-таки исполнительница «Желтых тюльпанов» обвиняет соперницу в краже украшений и валюты, в сумме выходит почти пять миллионов рублей.

Тарзан предпочел как можно скорее отписаться от любовницы и позабыть интрижку на стороне. Он всецело поддерживает супругу и, видимо, паре удалось помириться.

Королева назло всем хейтерам выкинула в stories кадры семейной идиллии/

На всякий случай муж и жена предпочли не выходить на связь с внешним миром, но потребовали не распространять данные об их личной жизни.

Слава пришла…

Вряд ли Шульженко мечтала именно о такой славе, но отрицательный пиар – тоже пиар. Многие прогнозируют, что теперь ее карьера в кино пойдет в году. Если только Анастасия не окажется за решеткой. Чтобы этого не произошло, девушка нашла себе адвоката. Защищать ее взялся юрист Вадим Лялин.

«Она в стрессе, фактически скрывается и ни с кем не выходит на контакт, — рассказал kp.ru адвокат Вадим Лялин. — Насколько мне известно, ей также поступают угрозы со стороны Наташи Королевой. История может развиваться непредсказуемо».

Тем не менее, правозащитник считает требования знаменитых супругов несостоятельными, а значит велика вероятность, что заявление Наташи Королевой, которое она подала в ОВД Арбата, – банальная женская месть сопернице.