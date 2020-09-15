Невозвращенные долги: вдова Иосифа Кобзона хочет заполучить его миллиарды

Много лет назад артист дал в долг 25 миллионов долларов бизнесмену-картежнику.

Иосиф Кобзон и бизнесмен Вагиф Пейсахов познакомились в Ставропольском крае еще в 90-е годы. Тогда певец ездил в южный регион с концертами, которые Пейсахов организовывал. Так завязалось их общение. Позже предприниматель решил уйти в другую сферу: занялся продажей брендовой одежды. И однажды решил одолжить у Кобзона крупную сумму денег якобы для расширения бизнеса. Сначала долг отдавал вовремя, а затем стал затягивать. Тогда Иосиф Давыдович и подумать не мог, что отдал 25 миллионов долларов человеку, который спустил их в покер.

После того Кобзон решил подписать с Пейсаховым договор займа и, когда необходимый платеж горе-предприниматель вновь не вернул, обратился в правоохранительные органы.

Четыре года назад Пейсахова приговорили к шести годам тюремного заключения за мошенничество в особо крупном размере. Сейчас он в колонии. После смерти Кобзона в 2018 году его вдова Нинель обратилась в суд для взыскания долга. Она хочет вернуть один миллиард 595 миллионов рублей.

Как сообщает «Комсомольская правда», Ставропольский суд 14 сентября решил, что имущество Вагифа Пейсахова уйдет с молотка. Срок — до 12 марта 2021 года.