Шик, блеск, красота: Рудковская похвасталась завтраком в розовых тонах

Продюсер и светская львица Яна Рудковская обожает общаться с поклонниками в Instagram. Блондинка завела множество рубрик, а в период самоизоляции освоила вайны, к которым привлекла и своего мужа Евгения Плющенко, и сына Сашу. Но публикации завтраков уже долгое время имеют в аккаунте звезды наибольшую популярность.

На этот раз Рудковская показала, что на утро предпочла кусочки семги с томатами черри и крекерами. И сопроводила завтрак обязательным атрибутом — цветами. Нежнейший букет из розовых гортензий, роз и пионов. Подписчики пришли в восторг.

«Завтракать тут нечем, а цветы роскошные, просто прелесть», «Шикарный букет! И очень красивый стол! А что кому есть, каждый решает сам», «Где Яна, там красота», «Очень хорошая рубрика. Стильно, вкусно и полезно», — пишут люди.

А недавно блондинка вернулась из отпуска. Жена Плющенко отдыхала в Сочи вместе с подругами, когда еще авиасообщение с Мальдивами было закрыто. Но и краснодарским курортом Рудковская осталась довольна. Ведь это один из ее родных городов.