В окружении мужчин: Исаева поделилась съемками клипа Началовой

Пиар-директор звезды до сих пор не смирилась со смертью исполнительницы.

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, Анна Исаева, в Instagram поделилась фрагментами клипа, где на сцене блистает яркая исполнительница, так рано ушедшая из жизни. Интересно, что на сцене звезда в обществе десяти мужчин-моделей, которые танцуют в черных шортиках и белых футболках.

«В этот момент мы смотрели на тебя сверху, теперь ты смотришь сверху на нас. Интересно, что ты думаешь обо всем этом. «Выбираю быть сильной» — ты бы так мне сказала, я уверена». Анна Исаева

«Такой емкий пост и такой точный комментарий. Уже почти полтора года до дня смерти», «Помним, любим, скорбим. Покойся спокойно, наша звездочка», «Сейчас на сцене не хватает такой выдающейся и красивой певицы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни в самом расцвете сил. Ей было 38 лет. Она поздно обратилась за помощью в больницу. У нее быстро развивался сепсис. Скончалась звезда от остановки сердца.