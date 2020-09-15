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«Люблю тебя очень»: Ирина Круг нежно поздравила свою красавицу-дочь с 25-летием

Марина в ее жизни появилась еще до знакомства в покойным Михаилом Кругом.

«Люблю тебя очень»: Ирина Круг нежно поздравила свою красавицу-дочь с 25-летием
Ирина Круг поздравила свою дочь с днем рождения/http://globallookpress.com/

Певица Ирина Круг в Instagram обратилась к своей дочери Марине. Девушке, которая выросла настоящей красоткой, исполнилось 25 лет.

«С днем рождения, доченька моя. Люблю тебя очень».

Ирина Круг

«Ирочка, поздравляем вашу дочь с днем рождения. Огромной ей любви, счастья и благ», «Красивая у вас девочка выросла. Поздравляем с именинницей», «Поздравляем вашу дочку с праздником. Красавица-мама и соответственно красавица-дочь», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Ирина Круг очень рано вышла замуж. Дочь она родила в 1995 году. Вскоре с отцом ребенка она рассталась. В 1999 году она познакомилась с популярным исполнителем шансона Михаилом Кругом. Через два года состоялась их свадьба. Причем к тому времени Круг на протяжении восьми лет был один. В 2002 году на свет появился их сын Александр. Михаил Круг был убит спустя месяц после рождения наследника. Убийство лишь недавно было раскрыто.

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