Откровения в день рождения: принц Гарри отмечает 36-летие

Принц Гарри отмечает свой 36-й день рождения. Празднует его герцог Сассекский в США, куда переехал весной этого года вместе с женой Меган Маркл и сыном Арчи. Пару лет назад Гарри стал примерным семьянином, а до этого момента биография наследника была не столь гладкой. Не очень прилежное обучение в школе, вечеринки в стриптиз-клубах, многочисленные романы… О причинах буйной молодости герцог накануне своего дня рождения рассказал The Telegraph.

По словам Гарри, после смерти его матери, старался вообще о ней не думать. Он запретил себе проявлять любые эмоции, которые касались трагической гибели принцессы Дианы. Это все повлияло не только на его личную жизнь, но и на работу. Здесь Гарри напомнил об увлечении алкоголем и стремлении служить в горячих точках.

«Я не раз был на грани саморазрушения», — заявил герцог Сассекский.

Гарри отметил, что тогда на 12-летнего ребенка сильно подействовала не только гибель матери, но и то, что происходило после. Ему было сложно забыться хоть ненадолго потому что вокруг скорбили тысячи людей.

А первый серьезный психологический срыв у мальчика произошел, когда его отец принц Чарльз начал отношения с Камиллой. Тогда и произошли серьезные увлечения алкоголем в местных пабах. Для того чтобы встать на путь исправления, Гарри потребовался не один год. К слову, сейчас он поддерживает благотворительную организацию Heads Together, которая помогает людям с психологическими проблемами. Инициаторами ее создания стали как раз таки принц Уильям и Кейт Миддлтон.