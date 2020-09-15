«Я жена, с недавних пор и мать»: дочь Толкалиной раскрыла неожиданные факты о себе

19-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Михалкова-Кончаловского Мария раскрыла в личном блоге несколько неожиданных фактов о себе.

«Я жена, с недавних пор и мать», — внезапно заявила она.

Но, как оказалось, своим ребенком девушка считает четвероногого друга. «Мы воспитываем кошку сфинкса Пулю», — пояснила брюнетка.

И, пожалуй, впервые она решилась поведать о своем молодом супруге, за которого она недавно вышла замуж в Грибоедовском ЗАГСе в Москве. Ранее было известно только то, что с парнем они долго жили гражданским браком, родом он из Калининграда и ведет трудовую деятельность в области IT-технологий.

«Моего мужа зовут Никита, он работает в сфере онлайн-образования, финансовый аналитик, гений, короче говоря… очень его люблю», — раскрыла карты Михалкова-Кончаловская.

Мария также сообщила своим подписчикам, что сама стала с некоторых пор индивидуальным предпринимателем и коучем. В настоящий момент она помогает людям бороться с лишним весом, поскольку лично прошла этот непростой путь.

Кроме того, Кончаловская учится на факультете графического дизайна в МХПИ, занимается созданием видеомеппинга для камерных театров, рисует графику.