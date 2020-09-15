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«Он не выдержал моей болезни»: Прошутинская объяснила, почему рассталась с третьим мужем

Вместе с Анатолием Малкиным она была вместе 28 лет.

«Он не выдержал моей болезни»: Прошутинская объяснила, почему рассталась с третьим мужем
Третий муж бросил Прошутинскую в непростой момент/http://globallookpress.com/

Продюсер и телеведущая Кира Прошутинская в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала, почему рассталась с третьим мужем — телевизионным режиссером Анатолием Малкиным.

Борис Корчевников и Кира Прошутинская. Фото
Прошутинская рассказала о предательстве третьего мужа. / Кадр из программы «Судьба человека»

«Мы были вместе 28 лет. У нас была любовь, замешанная на работе. Он очень талантливый человек. Мы вместе сумели сделать авторское телевидение, но у нас не было своего канала для его дальнейшего развития».

Кира Прошутинская

Как сказала Кира Прошутинская, у ее третьего мужа всегда был трудный и взрывной характер. «Но я умела его утихомирить до определенного времени. А потом я сильно заболела. Мне делали в итоге восемь операций. Он не выдержал моей болезни, не прошел испытания. Мне тогда очень нужна была его поддержка, но ее не случилось. Слава богу, моя семейная жизнь после третьего мужа закончилась», — сказала продюсер.

Кира Прошутинская — соавтор 132 программ для Первого канала. Многие из них она создала в партнерстве с третьим мужем Анатолием Малкиным.

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