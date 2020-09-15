«Как тебя красиво уложили!»: Галкин не смог сдержать эмоций, увидев волосы дочери

Многие помнят Аллу Пугачеву в начале карьеры и молодости с натуральными шикарными локонами. Ее рыжие кудри стали фирменной фишкой певицы. Кстати, недавно поклонники звезды обнародовали редкое фото в пору ее первого замужества за цирковым артистом Миколасом Орбакасе. На снимке народная артистка предстает со знаменитыми кудрями.

Похоже, что младшая дочь Примадонны унаследовала эту особенность: локоны у Лизы густые и длинные. В Сети можно увидеть немало фотографий и видео, на которых малышка предстает с различными прическами. Судя по всему, ее родители гордятся внешностью своей наследницы.

На одном из обнародованных в интернет-паутине видео ее отец Максим Галкин не может сдержать эмоций, любуясь дочерью.