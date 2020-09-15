«А что дальше?»: Моргенштерн впал в депрессию из-за головокружительного успеха

Молодому рэперу кажется, что он достиг уже всего в шоу-бизнесе.

Кумир подростков, рэпер Моргенштерн, после получения премии «Женщина года» от одного модного журнала признался, что в конце лета на него напала депрессия. И связна она была именно с ошеломительным успехом артиста, которого он добился уже в 22 года.

«Последние два месяца я пробыл в депрессии. Потому что я стал самым прослушиваемым, обсуждаемым и популярным артистом года. Очевидно, и лучшим шоуменом 2020 года, — цитирует звезду издание «Собеседник». — Я сидел и думал: «А что дальше?» Это ужасное чувство, когда ты лучший, когда ты достиг всего и, кажется, уже нет цели. Я никому из вас искренне не желаю испытать это».

Сложно поверить, что в последние месяцы Моргенштерн был в депрессии. В соцсетях он, как и прежде, веселился, эпатировал публику и хвастался достижениями. Если рэпер не кривит душой, то сейчас он как «маленький шут в позолоченной клетке» из песни группы «Ляпис Трубецкой». Тогда становится понятно, почему он так серьезно говорит о своем состоянии.

Известно, что на признание «Женщиной года» молодой человек не обиделся и даже поблагодарил организаторов премии. На вручение он вышел в шелковом халате и меховой накидке, изображая даму. По словам звезды, этот перфоманс был посвящен тому, что важно не то, во что одевается артист, а то, что он — человек. А в женщину Моргенштерн переоделся лишь потому, что любит веселиться.