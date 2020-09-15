Загадка от Ширвиндта: актер нашел фото Збруева с актрисой, сыгравшей царицу в «Иване Васильевиче»

Сын режиссера Александра Ширвиндта Михаил в Instagram разместил уникальный снимок, который был сделан примерно полвека назад. На фотографии можно увидеть его, а также замечательных актеров прошлого Александра Збруева и Нину Маслову.

«Друзья, а вы любите старые черно-белые фотографии? Храните их в альбомах бережно? Или не очень? Часть из моих детских фото вошла в книгу «Мемуары двоечника», это одна из них. Внимание, вопрос: кто эти люди и в какой главе книги опубликована фотография? Приз — книга с автографом, время на ответ — сутки. Поехали!» Михаил Ширвиндт

«Это глава «Ялта». На фото ваша детская любовь Нина Маслова, Александр Збруев и еще какая-то девочка», «Это маленькая девочка дочь Збруева, Наталья», «Збруева трудно не узнать, а вот Маслова малоузнаваема», — отметили в комментариях пользователи.

Отметим, что Нине Масловой сейчас 73 года. Она прославилась, снявшись в комедии «Иван Васильевич меняет профессию» режиссера Леонида Гайдая, где сыграла царицу Марфу Васильевну Собакину. Также за ее плечами роль красавицы Элен из комедии «Афоня».