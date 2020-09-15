«Какой улыбчивый мохнатик»: Елена Валюшкина представила своего седовласого возлюбленного

Актриса Елена Валюшкина в Instagram поделилась фотографией в обнимку с неким седовласым мужчиной. Многие поклонники звезды уверены, что это ее новый возлюбленный. Звезда отправилась вместе с ним на отдых к морю.

«Солнечных людей вам в ленту. Прекрасная штука — жизнь!» Елена Валюшкина

«Какой улыбчивый мохнатик», «Очень брутальный дядька. Вам очень идет», «Отдыхайте и наслаждайтесь жизнью», «Сладкая парочка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Елена Валюшкина два раза была замужем. Первым ее мужем был преподаватель училища, в котором она училась — Леонид Фомин. Вместе они были на протяжении 11 лет. Во второй раз она вышла замуж за актера Александра Яцко. От него Елена Валюшкина родила двух детей – сына Василия и дочь Марию. Брак распался в 2014 году. Ранее Валюшкина в беседах с журналистами подчеркивала, что сейчас главное место в ее жизни занимают путешествия. Она обожает колесить по миру в поисках приключений.