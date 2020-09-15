«Буду есть ежей»: Гузеева похвасталась необычным гастрономическим пристрастием

Лариса Гузеева этим летом осталась без отпуска и традиционной поездки на юг. Из-за этого, считает артистка, она стала испытывать настоящую слабость к морепродуктам. Как оказалось, звезда шоу «Давай поженимся!» — настоящий гурман.

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В ее меню значится не обычная рыба или даже креветки, а весьма экзотические обитатели морских глубин.

«Я просто ежовая истеричка! Если можно было, я бы ела ежей на завтрак, обед и на ужин. Буду есть ежей!» — рассказала актриса в личном блоге.

Она похвасталась своим приобретением: Гузеева не пожалела средств и купила сразу несколько внушительных упаковок охлажденных ежей.

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