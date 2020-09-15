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«Буду есть ежей»: Гузеева похвасталась необычным гастрономическим пристрастием

Ведущая программы «Давай поженимся!» накупила с запасом морских обитателей.

«Буду есть ежей»: Гузеева похвасталась необычным гастрономическим пристрастием
Лариса Гузеева. Кадр из программы "Давай поженимся"

Лариса Гузеева этим летом осталась без отпуска и традиционной поездки на юг. Из-за этого, считает артистка, она стала испытывать настоящую слабость к морепродуктам. Как оказалось, звезда шоу «Давай поженимся!» — настоящий гурман.

В ее меню значится не обычная рыба или даже креветки, а весьма экзотические обитатели морских глубин.

«Я просто ежовая истеричка! Если можно было, я бы ела ежей на завтрак, обед и на ужин. Буду есть ежей!» — рассказала актриса в личном блоге.

Она похвасталась своим приобретением: Гузеева не пожалела средств и купила сразу несколько внушительных упаковок охлажденных ежей.

Внимание! Teleprogramma.pro не рекомендует ориентироваться на звезд, составляя свой рацион питания. Для этого мы рекомендуем обратиться к специалистам.

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