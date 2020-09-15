«Откуда силы взял в столь почтеннейшем возрасте?»: Солнцев высказался о похождениях Тарзана

Шоумен Рустам Солнцев в соцсетях прокомментировал последние события в жизни певицы Наташи Королевой и ее мужа — 50-летнего культуриста Тарзана. При этом он опубликовал снимок, на котором запечатлен вместе с исполнительницей.

«Пишут, мол, Наташку обокрали. Якобы Тарзан привел кучу шлюх, пока жинка ездила за салом для борща и редиской. Откуда силы-то взял в столь почтеннейшем возрасте? Пресса, как по нотам намекает, что эти фонтаны еще не высохли. А вот эта фраза Натусика: «Любовь преодолеет все границы», написанная вчера, как вам? Нового пиарщика что ли завели?» Рустам Солнцев

«Они действительно уже не знают, как пропиариться», «У него уровень тестостерона не такой печальный, как может показаться. Превышает показатели некоторых тридцатилетних. Видно, что он на стероидах», «Ждем у Малахова. Концертов нет, а икорку хочется», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Предполагаемая любовница Тарзана приехала покорять Москву из Краснодарского края Известно, что модели и актрисе сейчас 28 лет.

Напомним, что Тарзан, возможно, изменял жене с 28-летней девушкой, которая приехала покорять Москву из Краснодарского края. Он воспользовался, что Наташа Королева уехала из дома на отдых, и привел к себе домой начинающую актрису и модель, которая, как подозревает певица, украла у нее драгоценностей на сумму в пять миллионов рублей. Сейчас девушка уверяет, что ждет от Сергея Глушко ребенка.