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«Сегодня мы стали многодетными родителями»: у Антона Шипулина родился третий ребенок

Известный биатлонист поделился снимком с крохотным наследником.

«Сегодня мы стали многодетными родителями»: у Антона Шипулина родился третий ребенок
Шипулин стал многодетным отцом/http://globallookpress.com/

Биатлонист Антон Шипулин в Instagram опубликовал снимок, на котором он запечатлен со своим третьим ребенком. В семье звезды родился сын Максим. Отец нежно положил ребеночка себе на грудь.

«Сегодня мы с Луизой Шипулиной стали многодетными родителями. Максим 3 398 г. 51 см. P.S. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь».

Антон Шипулин

«Вот это да. Поздравляем. Как все это неожиданно», «Счастья малышу и всей вашей семье», «Вот это новость. И когда только успеваете», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Антон Шипулин женился на Луизе Сабитовой в 2015 году. Через полгода в их семье появился сын Дмитрий. В феврале 2019 года жена подарила Шипулину наследницу — дочь Миру. Отметим, что не так давно Антон Шипулин рассказывал, что он и его родные подхватили коронавирус во время отдыха. Он призывал всех быть внимательными и осторожными.

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