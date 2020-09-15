«Сегодня мы стали многодетными родителями»: у Антона Шипулина родился третий ребенок

Биатлонист Антон Шипулин в Instagram опубликовал снимок, на котором он запечатлен со своим третьим ребенком. В семье звезды родился сын Максим. Отец нежно положил ребеночка себе на грудь.

«Сегодня мы с Луизой Шипулиной стали многодетными родителями. Максим 3 398 г. 51 см. P.S. Как же кайфово через несколько минут после родов положить его на грудь». Антон Шипулин

«Вот это да. Поздравляем. Как все это неожиданно», «Счастья малышу и всей вашей семье», «Вот это новость. И когда только успеваете», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Антон Шипулин женился на Луизе Сабитовой в 2015 году. Через полгода в их семье появился сын Дмитрий. В феврале 2019 года жена подарила Шипулину наследницу — дочь Миру. Отметим, что не так давно Антон Шипулин рассказывал, что он и его родные подхватили коронавирус во время отдыха. Он призывал всех быть внимательными и осторожными.