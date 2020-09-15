Красивая пара: после слухов о романе с режиссером Варнава впервые открыто вышла с ним в свет

35-летняя Екатерина Варнава, похоже, наконец-то рассекретила своего возлюбленного. Им оказался 28-летний режиссер Александр Молочников. Пара впервые появилась в свете вместе, представ на красной дорожке кинофестивала «Кинотавр». Молодые люди позировали фотографам, стоя перед объективами в обнимку.

Кроме того, кинодеятель выставил несколько совместных кадров в личном блоге. На одном из обнародованных видео он берет мини-интервью у юного актера Кая Кетца, сыгравшего мальчика Сашу в его конкурсном фильме «Скажи ей». В это время сидевшая за его спиной Екатерина пытается незаметно испариться.

«Ты чего прячешься? Привыкла за мужиков прятаться», — упрекнул ее Молоников.

На другом видео, где коллектив, задействованный в ленте, позирует фотокорреспондентам, Варнава вновь появляется. И здесь Александр не обошелся без шутки в ее адрес.

«И все это называется: «Фотосессия с Варнавой», — говорит он.

После этих слов Екатерина действует по старой схеме: сбегает от фотокорреспондентов.

Напомним, разговоры об отношениях Молочникова и Варнавы стали ходить в свете после ее откровенного интервью Ксении Собчак, когда она впервые призналась, что рассталась после нескольких лет совместной жизни с Константином Мякиньковым. Позже на проекте «Танцы со звездами» она обмолвилась, что у нее завязались отношения за кулисами шоу. Затем их случайно увидели вместе на премьере спектакля. Сопоставив все факты, особо прозорливые почитатели артистки пришли к определенным выводам. Ну а их совместный выход на «Кинотавре», а также едкие комментарии Молочникова подтвердили эти домыслы.