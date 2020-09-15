Личный фотограф Аллы Пугачевой запечатлел Екатерину Стриженову с ее красавицей-сестрой

Виктория Андреянова, которая старше телеведущей на четыре года, работает модельером.

Личный фотограф певицы Аллы Пугачевой Роман Родин в Instagram порадовал своих поклонников очередным раритетным кадром. На снимке можно увидеть известную телеведущую Екатерину Стриженову с ее сестрой-модельером Викторией Андреяновой.

«А вы знаете, кто эти две симпатичные девушки? И какое отношение они имеют друг другу?» Роман Родин

«Это сестры Екатерина и Виктория», «Виктория работает модельером, а Екатерина — телеведущей», — без проблем «взяли» этот вопрос пользователи Роман Родина.

Отметим, что у Екатерины и ее родной сестры очень непростая судьба. Дело в том, что их известный отец — журналист и писатель Владимир Токмань — скончался от рака в 1976 году. Екатерине тогда было всего восемь лет, а ее сестре — двенадцать. В итоге все тяготы забот о девушках легли на плечи их мамы Валентины, которая ранее работала в Администрации Президента РФ. Вдовой женщина осталась в 36 лет.