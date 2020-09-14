Утеплилась по погоде: Гагарина пополнила гардероб джинсами скинни и плюшевым пальто

33-летняя Полина Гагарина не любит распространяться о личной жизни. Так, к примеру, знаменитость предпочитает не обсуждать с журналистами свой первый развод с мужем Петром Кисловым, от которого она родила сына Андрея. Наследнику поп-дивы уже исполнилось двенадцать лет. В отношениях с модным фотографом Дмитрием Исхаковым на свет появилась дочка Мия, ей три годика. Несмотря на то, что певица крайне редко рассказывает о супружестве, она охотно делится подробностями воспитания отпрысков.

Так, артистка заверила, что очень гордится старшим наследником. Он учится на одни пятерки и посещает музыкальную школу. Но вот на пробы в шоу «Голос. Дети» Полина свое чадо не пустила, сославшись на подростковое изменение голоса, так называемую «мутацию». К слову, Гагарина уточнила, что ее старший сын отличается спокойным характером, а крохотная Мия держит в маленьком кулачке всю семью.

На личной страничке в Instagram певица поделилась с подписчиками свежим снимком. Перед объективом фотокамеры поп-дива предстала в трендовом осеннем аутфите. Свой гардероб Полина пополнила обновками: джинсами скинни, кожаными полуботинками на устойчивом каблуке и актуальным плюшевым пальто.