По-осеннему: 45-летняя Навка в платье-халате и жакете с «мужского плеча» посетила парк «Патриот»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду отдала предпочтение трендовому и комфортному аутфиту, одевшись в соответствии с погодой.

В своем образе знаменитость смогла совместить самые трендовые мотивы этого года. 45-летняя Татьяна Навка появилась в парке «Патриот» в лаконичном платье-халате, сделав акцент на талии с помощью пояса. Стоит отметить, что спортсменка отдала предпочтение наряду с принтом в виде вертикальных полосок, которые визуально удлиняли силуэт фигуристки.

Осенний аутфит жена Дмитрия Пескова дополнила имиджевыми очками и крупными серьгами. Отправляясь на прогулку, олимпийская чемпионка в танцах на льду сделала ставку на комфорт. Так, она отказалась от туфель на шпильке или обуви на каблуке, примерив практичные лоферы.

Также на Татьяне модный жакет с «мужского плеча». «Золотые» пуговицы ярко контрастируют с цветом пиджака, и сочетаются с аксессуарами: в качестве украшений Навка выбрала платок лимонного цвета. Как и многие представительницы прекрасного пола, Татьяна делает выбор в пользу всех вариаций лимонного — одного из самых актуальных оттенков весенне-летнего сезона 2020 года.

Еще историк моды Александр Васильев говорил о том, что фигуристка умело совмещает в своих образах женственность и практичность. Татьяна старается не отставать от современной моды, что и позволяет ей выглядеть статусно и женственно.