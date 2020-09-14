Современная студентка: дочь Изаксон в облегающих брюках по фигуре отметилась в МГИМО

Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова — Стеша учится на четвертом курсе МГИМО. В это же учебное заведение поступили старшие сыновья музыкального продюсера Яны Рудковской от бизнесмена Виктора Батурина — Андрей и Николай.

Во время «карантинных» каникул ребята не посещали занятия в вузе. Так как все семинары и лекции проходили в формате онлайн-конференций. С наступлением нового учебного года Стефания уже успела отметиться в институте.

Об этом свидетельствует геолокация к одному из ее свежих снимков в Instagram. Судя по всему, девушка исправно ходит на пары. Ведь в своих интервью дочка Елены Изаксон утверждала, что учеба для нее стоит на первом месте.

В вузе Маликова появилась в модном аутфите, отдав предпочтение трендовому стилю total black. Стеша примерила черный топ, поверх которого она накинула легкую осеннюю куртку. Образ дополнили узкие брюки по фигуре и кожаные полусапожки на устойчивой подошве без каблука.

Девушка не стала перегружать образ аксессуарами, ограничившись сумкой на цепочке. Свои белокурые локоны дочка Дмитрия Маликова уложила в небрежном стиле, отдав предпочтение легкой волне.

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Для макияжа она выбрала нюдовые тона, подчеркнув свежесть и юность лица.

В комментариях подписчики восхитились образом Стефании.