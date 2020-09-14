Современная студентка: дочь Изаксон в облегающих брюках по фигуре отметилась в МГИМО

Дочь известного музыканта Дмитрия Маликова — Стеша учится на четвертом курсе МГИМО. В это же учебное заведение поступили старшие сыновья музыкального продюсера Яны Рудковской от бизнесмена Виктора Батурина — Андрей и Николай.
Во время «карантинных» каникул ребята не посещали занятия в вузе. Так как все семинары и лекции проходили в формате онлайн-конференций. С наступлением нового учебного года Стефания уже успела отметиться в институте.
Об этом свидетельствует геолокация к одному из ее свежих снимков в Instagram. Судя по всему, девушка исправно ходит на пары. Ведь в своих интервью дочка Елены Изаксон утверждала, что учеба для нее стоит на первом месте.
В вузе Маликова появилась в модном аутфите, отдав предпочтение трендовому стилю total black. Стеша примерила черный топ, поверх которого она накинула легкую осеннюю куртку. Образ дополнили узкие брюки по фигуре и кожаные полусапожки на устойчивой подошве без каблука.
Девушка не стала перегружать образ аксессуарами, ограничившись сумкой на цепочке. Свои белокурые локоны дочка Дмитрия Маликова уложила в небрежном стиле, отдав предпочтение легкой волне.
Для макияжа она выбрала нюдовые тона, подчеркнув свежесть и юность лица.
В комментариях подписчики восхитились образом Стефании.
«Самая стильная девочка, которую я видела!», «Такая чистая, солнечная и светлая!», «Мечта универских лет номер один: такая красивая одногруппница», «Красавица и умница! Успехов!», «Стеша! Ты солнышко ясное! Удачи и успехов во всем! Какая гордость для родителей и близких!», — выражают восторг в комментариях поклонники.