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Прогноз погоды от бога грома: Крис Хемсворт ворвался в новостную передачу в Австралии

Популярный актер неожиданно появился в кадре и присвоил себе роль метеоролога.

Прогноз погоды от бога грома: Крис Хемсворт ворвался в новостную передачу в Австралии
Крис Хемсворт-то, оказывается, хулиган! Фото: globallookpress.com

Какой самый точный прогноз погоды? Ясное дело, тот, который передает бог грома!

В Австралии на съемках популярной ежедневной передачи The Today Show Девятого канала произошел инцидент: когда молодая ведущая, выехав на природу, собралась зачитать зрителям информацию о погоде, к ней неожиданно подошел актер Крис Хемсворт (Тор в киновселенной Marvel), отобрал микрофон и начал рассказывать о чем-то важном именно для него. Когда звезда блокбастеров узнал, а что вообще тут делает журналистка, он взял у нее из рук листок с метеоданными и сам зачитал, где в Австралии ожидается жара, а где прольются дожди.

Репортерша и ее коллеги в студии были в шоке от такой интервенции, хотя вряд ли данный инцидент произошел случайно. Но даже если это подготовленная акция, то она возымела свой эффект. Видео с 37-летним актером-метеорологом широко разошлось по социальным сетям, поклонники звезды были восхищены таким неожиданным камео. Один из самых популярных твитов гласит: «Ну почему Крис Хемсворт не может просто так заявиться ко мне на работу?»

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Австралияголливудские звездыКрис ХемсвортПрогноз погоды