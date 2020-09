Прогноз погоды от бога грома: Крис Хемсворт ворвался в новостную передачу в Австралии

Какой самый точный прогноз погоды? Ясное дело, тот, который передает бог грома!

В Австралии на съемках популярной ежедневной передачи The Today Show Девятого канала произошел инцидент: когда молодая ведущая, выехав на природу, собралась зачитать зрителям информацию о погоде, к ней неожиданно подошел актер Крис Хемсворт (Тор в киновселенной Marvel), отобрал микрофон и начал рассказывать о чем-то важном именно для него. Когда звезда блокбастеров узнал, а что вообще тут делает журналистка, он взял у нее из рук листок с метеоданными и сам зачитал, где в Австралии ожидается жара, а где прольются дожди.

We get some help with weekend weather from the God of Thunder himself, Chris Hemsworth! #9Today pic.twitter.com/YsfCxADIiD

— The Today Show (@TheTodayShow) September 11, 2020