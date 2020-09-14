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Александра Бортич показала, как выглядела на последних сроках беременности

Как известно, актриса не так давно родила сына от возлюбленного Евгения Савельева.

Александра Бортич показала, как выглядела на последних сроках беременности
Бортич показала, как выглядела перед родами/http://globallookpress.com/

Актриса Александра Бортич в Instagram разместила снимок, на котором она запечатлена на последних сроках беременности. У нее на очень красивом и чувственном кадре очень большой живот. При этом она нежно обнимает животик, в котором находится ее наследник.

«Вот так и надо скрывать свою беременность, а не фотографировать себя каждый день у зеркала и кричать: «Посмотрите, как вырос мой живот», «Новая часть картины «Я худею», «Саша, просто волшебно. Мы так рады этой новости», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александра Бортич не так давно огорошила общественность, что стала мамой. Она разместила фотографию с ребенком. Причем ему на фотографии было уже примерно три месяца. Она мастерски скрывала от всех факт появления наследника в своей семье. Сына она назвала Сашей.

Отметим, что Саша Бортич живет уже несколько лет с сыном уральского олигарха Валерия Савельева, Евгением. Ранее она была замужем за рэпером Вячеславом Воронцовым. Через два года отношений пара рассталась.

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Александр СавельевАлександра БортичВалерий СавельевВячеслав ВоронцовЕвгений Савельев