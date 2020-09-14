Александра Бортич показала, как выглядела на последних сроках беременности

Как известно, актриса не так давно родила сына от возлюбленного Евгения Савельева.

Актриса Александра Бортич в Instagram разместила снимок, на котором она запечатлена на последних сроках беременности. У нее на очень красивом и чувственном кадре очень большой живот. При этом она нежно обнимает животик, в котором находится ее наследник.

«Вот так и надо скрывать свою беременность, а не фотографировать себя каждый день у зеркала и кричать: «Посмотрите, как вырос мой живот», «Новая часть картины «Я худею», «Саша, просто волшебно. Мы так рады этой новости», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Александра Бортич не так давно огорошила общественность, что стала мамой. Она разместила фотографию с ребенком. Причем ему на фотографии было уже примерно три месяца. Она мастерски скрывала от всех факт появления наследника в своей семье. Сына она назвала Сашей.

Отметим, что Саша Бортич живет уже несколько лет с сыном уральского олигарха Валерия Савельева, Евгением. Ранее она была замужем за рэпером Вячеславом Воронцовым. Через два года отношений пара рассталась.